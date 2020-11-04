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Живоглядов о матче с «Атлетико»: с таким соперником необходимо выкладываться с первой до последней секунды

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Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал ничейный исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
Живоглядов о матче с «Атлетико»: с таким соперником необходимо выкладываться с первой до последней секунды
  • Reuters

«Было тяжело, «Бавария» и «Атлетико» — это два гранда, которые постоянно выступают на высочайшем уровне, необходимо выкладываться с первой до последней секунды матча», — приводит слова Живоглядова «Матч ТВ».

«Локомотив» на своём поле сыграл с «Атлетико» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Марко Николич высказал мнение, что «Локомотив» сыграл с «Атлетико» хуже, чем с «Баварией».

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