Живоглядов о матче с «Атлетико»: с таким соперником необходимо выкладываться с первой до последней секунды

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал ничейный исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».

«Было тяжело, «Бавария» и «Атлетико» — это два гранда, которые постоянно выступают на высочайшем уровне, необходимо выкладываться с первой до последней секунды матча», — приводит слова Живоглядова «Матч ТВ».

«Локомотив» на своём поле сыграл с «Атлетико» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Марко Николич высказал мнение, что «Локомотив» сыграл с «Атлетико» хуже, чем с «Баварией».