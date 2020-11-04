Николич считает, что «Локомотив» сыграл с «Атлетико» хуже, чем с «Баварией»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничейный исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
Николич считает, что «Локомотив» сыграл с «Атлетико» хуже, чем с «Баварией»
  • Reuters

«Сложная игра, мы знали, что так будет. Команда билась. Футбол — сумасшедшая игра! Против «Баварии» мы действовали хорошо, но не набрали очков, а сегодня — наоборот. Поздравляю команду и благодарю болельщиков за поддержку. Нам ещё есть над чем работать, будем готовиться к следующему матчу. Качество игры было лучше в матче с «Баварией». Но мы играли по-разному с разными командами», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

«Локомотив» на своём поле сыграл с «Атлетико» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Маринато Гилерме назвал самый сложный для него момент в матче с «Атлетико».

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