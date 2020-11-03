Гилерме назвал самый сложный для него момент в матче с «Атлетико»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, какой момент матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» был для него самым сложным.

«Самый сложный момент в матче для меня? Удар от Жоау Фелиша издалека. Игра Феликса и Суареса? Конечно, играть с командами с такими нападающими сложно, но на поле не думаешь об этом», — приводит слова Гилерме «Матч ТВ».

Игроки «Атлетико» нанесли пять ударов в створ ворот Гилерме.

«Локомотив» на своём поле сыграл с «Атлетико» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Гилерме заявил, что «Локомотиву» уже пора одержать победу над «Атлетико».