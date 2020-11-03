Гилерме — о матче с «Атлетико»: уже пора их обыгрывать

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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал ничейный исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
Гилерме — о матче с «Атлетико»: уже пора их обыгрывать
  • Reuters

«Воспринимается ли эта ничья как победа? Нет, не соглашусь с этим. Мы играли с «Атлетико» в пятый раз за три года, уже пора их обыгрывать. Всё равно мы молодцы, до конца боролись за очки. Самое главное, что очки заработали», — приводит слова Гилерме «Матч ТВ».

Он отметил, что никто не ожидал от команды хорошей игры в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Но мы так должны играть всегда, потому что чемпионат России тоже важен. Нужно побеждать в Российской премьер-лиге, чтобы каждый год играть в Лиге чемпионов. Мы показали хороший футбол и опять доказали, что можем играть против любой команды», — добавил голкипер.

«Локомотив» на своём поле сыграл с «Атлетико» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Локомотив» играет так, как должен против такого соперника, как «Атлетико».

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