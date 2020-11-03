Мостовой о матче с «Атлетико»: «Локомотив» играет так, как должен против таких соперников

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико».
Мостовой о матче с «Атлетико»: «Локомотив» играет так, как должен против таких соперников
  • Reuters

«Вытерпели. Как будто повторение матча с «Баварией», просто немцы забили моменты, а испанцы — нет. Так и нужно было играть: 11 сзади, Зе Луиш один впереди», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что «Локомотив» так не играет в РПЛ, потому что тогда не сумел бы даже дойти до ворот соперников и в итоге занимал бы 15-е, а не седьмое место.

«В самоотдаче красавцы, нога не уступает, прыжок голова в голову, отборы. Всё было как надо. Взять тот же «Шахтёр», который проиграл 0:6. Они вышли имитировать футбол, а «Локомотив» бился за каждый отскок, каждый клочок земли. Надо ли гордиться этим выступлением? Не стоит бросаться словами. «Локо» играет так, как должен против таких соперников», — добавил Мостовой.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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