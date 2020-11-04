Булыкин о матче «Локомотива» с «Атлетико»: были моменты, из которых можно было выжать больше

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о ничейном исходе матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».

«Мне матч понравился, очень живая игра была, ребята молодцы. Были моменты, из которых можно было выжать больше, например во втором тайме с Зе Луишем, но защитники «Атлетико» не позволили этого сделать. Да, играть в Лиге чемпионов против «Баварии» и «Атлетико», а потом в чемпионате России — это тяжеловато, но самое главное для «Локо» — не выпадать из обоймы, — приводит слова Булыкина Sport24.

«Локомотив» на своём поле сыграл с «Атлетико» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Марко Николич высказал мнение, что «Локомотив» сыграл с «Атлетико» хуже, чем с «Баварией».