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Булыкин о матче «Локомотива» с «Атлетико»: были моменты, из которых можно было выжать больше

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Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о ничейном исходе матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
Булыкин о матче «Локомотива» с «Атлетико»: были моменты, из которых можно было выжать больше
  • Reuters

«Мне матч понравился, очень живая игра была, ребята молодцы. Были моменты, из которых можно было выжать больше, например во втором тайме с Зе Луишем, но защитники «Атлетико» не позволили этого сделать. Да, играть в Лиге чемпионов против «Баварии» и «Атлетико», а потом в чемпионате России — это тяжеловато, но самое главное для «Локо» — не выпадать из обоймы, — приводит слова Булыкина Sport24.

«Локомотив» на своём поле сыграл с «Атлетико» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Марко Николич высказал мнение, что «Локомотив» сыграл с «Атлетико» хуже, чем с «Баварией».

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