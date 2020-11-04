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Губерниев назвал достойным результат матча «Локомотива» с «Атлетико» в ЛЧ

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о ничейном исходе матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
Губерниев назвал достойным результат матча «Локомотива» с «Атлетико» в ЛЧ
  • Reuters

«Итак, 1:1! В отличие от «Баварии», «Атлетико» сегодня дурака не валял. Вспомните, пару лет назад «Атлетико» громил «Локо»! Наши стали прагматичнее и организованнее с тех пор. Испанцы стали хуже в организации атак, пытались напрягать тылы хозяев, но москвичи умело отбивались. Очень достойный результат, но игры как таковой мало у «Локомотива», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

«Локомотив» на своём поле сыграл с «Атлетико» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Маринато Гилерме назвал самый сложный для него момент в матче с «Атлетико».

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