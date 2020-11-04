Симеоне: игроки «Локомотива» приложили все усилия, чтобы забрать это очко

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с московским «Локомотивом».

«В целом мы играли в свою игру: использовали и фланги, и центр. Могу отметить оборону и вратаря «Локомотива». Они играли на контратаках, как против «Зальцбурга». К сожалению, нам не повезло», — приводит слова Симеоне «Матч ТВ».

Он отметил, что не стал бы выделять кого-то из полевых игроков «Локомотива», поскольку в обороне отработала вся команда.

«Они приложили все усилия, чтобы забрать это очко», — добавил специалист.

«Атлетико» на выезде сыграл с «Локомотивом» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Марко Николич высказал мнение, что «Локомотив» сыграл с «Атлетико» хуже, чем с «Баварией».