Симеоне: игроки «Локомотива» приложили все усилия, чтобы забрать это очко

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с московским «Локомотивом».
Симеоне: игроки «Локомотива» приложили все усилия, чтобы забрать это очко
  • Reuters

«В целом мы играли в свою игру: использовали и фланги, и центр. Могу отметить оборону и вратаря «Локомотива». Они играли на контратаках, как против «Зальцбурга». К сожалению, нам не повезло», — приводит слова Симеоне «Матч ТВ».

Он отметил, что не стал бы выделять кого-то из полевых игроков «Локомотива», поскольку в обороне отработала вся команда.

«Они приложили все усилия, чтобы забрать это очко», — добавил специалист.

«Атлетико» на выезде сыграл с «Локомотивом» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Марко Николич высказал мнение, что «Локомотив» сыграл с «Атлетико» хуже, чем с «Баварией».

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