Созин считает, что «Локомотив» достойно сыграл в матче ЛЧ с «Атлетико»

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико».

«Понятно, что в Лигу чемпионов не выйти, но продолжить выступление в Лиге Европы «Локомотив» может. Сегодня сыграли достойно с «Атлетико», добились приемлемого результата, теперь надо так же достойно сыграть с австрийцами. Уверен, что и «Краснодар» может занять третье место в своей группе. Только нужно, чтобы поправились все травмированные игроки. Так что не надо кричать, что у нас всё плохо и наш футбол на дне. «Локомотив» доказал сегодня, что это не так», — приводит слова Созина «Чемпионат».

«Локомотив» на своём поле сыграл с «Атлетико» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Локомотив» играет так, как должен против такого соперника, как «Атлетико».