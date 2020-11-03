Созин считает, что «Локомотив» достойно сыграл в матче ЛЧ с «Атлетико»
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«Понятно, что в Лигу чемпионов не выйти, но продолжить выступление в Лиге Европы «Локомотив» может. Сегодня сыграли достойно с «Атлетико», добились приемлемого результата, теперь надо так же достойно сыграть с австрийцами. Уверен, что и «Краснодар» может занять третье место в своей группе. Только нужно, чтобы поправились все травмированные игроки. Так что не надо кричать, что у нас всё плохо и наш футбол на дне. «Локомотив» доказал сегодня, что это не так», — приводит слова Созина «Чемпионат».
«Локомотив» на своём поле сыграл с «Атлетико» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.
Ранее Александр Мостовой заявил, что «Локомотив» играет так, как должен против такого соперника, как «Атлетико».