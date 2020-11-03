Созин считает, что «Локомотив» достойно сыграл в матче ЛЧ с «Атлетико»

Короткая ссылка
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико».
Созин считает, что «Локомотив» достойно сыграл в матче ЛЧ с «Атлетико»
  • Reuters

«Понятно, что в Лигу чемпионов не выйти, но продолжить выступление в Лиге Европы «Локомотив» может. Сегодня сыграли достойно с «Атлетико», добились приемлемого результата, теперь надо так же достойно сыграть с австрийцами. Уверен, что и «Краснодар» может занять третье место в своей группе. Только нужно, чтобы поправились все травмированные игроки. Так что не надо кричать, что у нас всё плохо и наш футбол на дне. «Локомотив» доказал сегодня, что это не так», — приводит слова Созина «Чемпионат».

«Локомотив» на своём поле сыграл с «Атлетико» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Локомотив» играет так, как должен против такого соперника, как «Атлетико».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить