Футболист «Краснодара» Рамирес поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «Севильей»

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Эквадорский защитник российского футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Рамирес поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Севильей».
Футболист «Краснодара» Рамирес поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «Севильей»
  • Reuters

«Это будет очень сложный матч. В Лиге чемпионов все соперники сложные. Мы уже играли с «Севильей» и знаем её. Это сложный коллектив», — приводит слова Рамиреса «Матч ТВ».

Он отметил, что состав «Севильи» изменился по сравнению с тем, что был два года назад, когда «Краснодар» играл в Лиге Европы.

«У соперника поменялись футболисты, но мы готовы. Мы должны отдаваться по максимуму. Мы работали, изучали игроков соперника. Уверен, встреча будет интересна для обеих команд», — добавил футболист.

Матч «Севилья» — «Краснодар» состоится 4 ноября в Севилье и начнётся в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что, по мнению Мурада Мусаева, матч «Краснодара» с «Севильей» в Лиге чемпионов будет очень энергозатратным.

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