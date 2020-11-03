Карпин: «Спартак» удивил тем, что ничем не удивил

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о матче 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».
Карпин: «Спартак» удивил тем, что ничем не удивил
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«Доменико Тедеско сказал перед матчем, что знает, в какой футбол играет «Ростов»: прессингует, действует агрессивно. Честно говоря, думал, соперник подготовит что-то новое, зная, что мы будем так играть. «Спартак» удивил тем, что ничем не удивил», — приводит слова Карпина «РБ-Спорт».

Он отметил, что есть разница между переходом в атаку через свободные зоны после выманивания соперника на свою половину и простыми забросами и выбиванием мяча в сторону форвардов.

«Это разные вещи. Разыгрывают, выходят из обороны через короткие передачи. Один из опорных уходит на фланг, центральные защитники действуют широко. В матче с нами «Спартак» удивил тем, что выглядел совсем просто. Зная, скорее всего, как мы будем играть, нашли, возможно, такой выход из обороны — думали, что это доставит нам сложности. Но это не значит, что нам было легко: «Спартак» перед игрой был лидером чемпионата», — добавил специалист.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой «Ростова» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой назвал игру «Спартака» в матче с «Ростовом» безобразной и не соответствующей статусу лидера.

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