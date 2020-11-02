Мостовой назвал игру «Спартака» в матче с «Ростовом» безобразной и не соответствующей статусу лидера

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой подверг резкой критике игру команды с «Ростовом» на своём поле в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой назвал игру «Спартака» в матче с «Ростовом» безобразной и не соответствующей статусу лидера

По мнению ветерана, красно-белые не были похожи сами на себя, в то время как гости грамотно отыграли по счёту и заслуженно победили.

«Абсолютно безобразная игра, не соответствующая статусу лидера. Может, команда оказалась не готова к нахождению на вершине — всё-таки удержать лидерство сложнее, чем завоевать его. Но «Спартак» почти ничего не создал в атаке. Даже после выдуманного судьёй удаления у соперника, играя в большинстве, спартаковцы сподобились только на навал и навесы в штрафную, что почти ничего не дало в плане моментов», — приводят слова Мостового «Известия».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вступил в полемику с болельщиком московского «Спартака» в социальных сетях.

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