Карпин ответил на критику болельщика «Спартака» в Instagram

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вступил в полемику с болельщиком московского «Спартака» в социальных сетях.

Под постом в Instagram, в котором Карпин поздравил команду и фанатов «Ростова» с победой над «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), один из болельщиков красно-белых написал специалисту: «Валерий Георгиевич, что же ваш автобус в ЛЕ не заполз?»

Карпин ответил ему: «А ваш почему даже не подъехал?»

«Спартак» на своём поле проиграл «Ростову» со счётом 0:1.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова».