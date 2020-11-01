Карпин ответил на критику болельщика «Спартака» в Instagram

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вступил в полемику с болельщиком московского «Спартака» в социальных сетях.
Карпин ответил на критику болельщика «Спартака» в Instagram
  • © РИА Новости

Под постом в Instagram, в котором Карпин поздравил команду и фанатов «Ростова» с победой над «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), один из болельщиков красно-белых написал специалисту: «Валерий Георгиевич, что же ваш автобус в ЛЕ не заполз?»

Карпин ответил ему: «А ваш почему даже не подъехал?»

«Спартак» на своём поле проиграл «Ростову» со счётом 0:1. 

Ранее Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова».

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