Мостовой о поражении «Спартака» от «Ростова»: команда может винить только себя

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Говорил, если «Ростов» грамотно сыграет, то не проиграет. «Спартак» по игре и не заслуживал победы. Почему так беззубо сыграли? Вопросы к главному тренеру и тренерскому штабу. Проблема с настроем? А «Спартак» что, в чемпионате Таиланда играет? Ещё и на первом месте. Об этом даже речи вести не надо. Команда может винить только себя, что потеряли очки. Впереди ещё много матчей, все будут ошибаться и терять очки», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле проиграл «Ростову» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин назвал неожиданным поражение «Спартака» от «Ростова».