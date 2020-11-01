Мостовой о поражении «Спартака» от «Ростова»: команда может винить только себя

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.
Мостовой о поражении «Спартака» от «Ростова»: команда может винить только себя
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«Говорил, если «Ростов» грамотно сыграет, то не проиграет. «Спартак» по игре и не заслуживал победы. Почему так беззубо сыграли? Вопросы к главному тренеру и тренерскому штабу. Проблема с настроем? А «Спартак» что, в чемпионате Таиланда играет? Ещё и на первом месте. Об этом даже речи вести не надо. Команда может винить только себя, что потеряли очки. Впереди ещё много матчей, все будут ошибаться и терять очки», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле проиграл «Ростову» со счётом 0:1. 

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин назвал неожиданным поражение «Спартака» от «Ростова».

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