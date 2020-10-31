Аршавин назвал неожиданным поражение «Спартака» от «Ростова»

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Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.
Аршавин назвал неожиданным поражение «Спартака» от «Ростова»
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«Было неожиданно, что «Спартак» проиграл «Ростову». «Спартаку» не хватило Доменико Тедеско, его эмоций. По кадрам трансляции было видно, что он сидит и смотрит грустно футбол, как старенькая бабушка. Может, поэтому его подопечные так и провели первый тайм», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Спартак» на своём поле проиграл «Ростову» со счётом 0:1. Тедеско пропустил игру из-за дисквалификации.

Ранее Шамиль Газизов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Ростовом».

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