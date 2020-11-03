«Сочи» в овертайме проиграл «Йокериту» в КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.
В составе «Сочи» в основное время матча забили Рафаэль Батыршин, Сергей Шмелёв, Никита Точицкий и Даниил Мироманов.
«Йокерит» ответил шайбами Никласа Йенсена, Якуба Крейчика, Вели-Матти Савинайнена и Джордана Шрёдера.
В овертайме победу финской команде принёс гол Брайана О'Нила.
В другом матче игрового дня казахстанский «Барыс» на своём льду обыграл рижское «Динамо» со счётом 3:0.
Ранее сообщалось, что хоккеист московского «Динамо» высказался об эффективности потолка зарплат в КХЛ.