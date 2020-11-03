Хоккеист московского «Динамо» высказался об эффективности потолка зарплат в КХЛ

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Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Владислав Ефремов поделился мнением о введении жёсткого потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Хоккеист московского «Динамо» высказался об эффективности потолка зарплат в КХЛ
  • РИА Новости

«У меня был действующий контракт, и он не изменился, поэтому конкретно на себе я введение потолка не почувствовал. А лига действительно стала ровнее, это и по составам видно, проходных матчей нет. Так что в этом плане потолок, похоже, работает. Конкуренция повысилась», — приводит слова Ефремова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне КХЛ введён потолок зарплат в размере 900 млн рублей, за превышение которого клубам грозят штрафные санкции. 

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» впервые с 2017 года победило ЦСКА на своём льду.

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