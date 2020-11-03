«Зальцбург» отменил развлекательные мероприятия перед матчем ЛЧ из-за теракта в Вене

Австрийский футбольный клуб «Зальцбург» отменил развлекательные мероприятия, которые должны были пройти перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», из-за теракта в Вене.

Как сообщает пресс-служба клуба, отменены световое шоу перед матчем, радиорепортаж, а также на стадионе не будут включать традиционную музыку во время забитых мячей.

Матч «Зальцбург» — «Бавария» состоится 3 ноября. Начало — в 23:00 мск.

Вечером 2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Власти назвали атаку терактом. Один из стрелков был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отправилось на матч Лиги чемпионов с «Барселоной» без 13 игроков основного состава.