«Зальцбург» отменил развлекательные мероприятия перед матчем ЛЧ из-за теракта в Вене

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Австрийский футбольный клуб «Зальцбург» отменил развлекательные мероприятия, которые должны были пройти перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», из-за теракта в Вене.
«Зальцбург» отменил развлекательные мероприятия перед матчем ЛЧ из-за теракта в Вене
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, отменены световое шоу перед матчем, радиорепортаж, а также на стадионе не будут включать традиционную музыку во время забитых мячей.

Матч «Зальцбург» — «Бавария» состоится 3 ноября. Начало — в 23:00 мск.

Вечером 2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Власти назвали атаку терактом. Один из стрелков был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отправилось на матч Лиги чемпионов с «Барселоной» без 13 игроков основного состава.

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