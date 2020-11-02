Киевское «Динамо» отправилось на матч ЛЧ с «Барселоной» без 13 игроков основного состава

Короткая ссылка
Киевское «Динамо» отправилось на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной» без 13 игроков основного состава команды.

Об этом сообщается на сайте украинского клуба.

До этого в «Динамо» рассказали о девяти случаях коронавируса в команде среди игроков. Кроме того, три футболиста киевского коллектива получили травмы, а полузащитник Сергей Сидорчук пропустит игру с «Барсой» из-за дисквалификации.

Матч «Барселона» — «Динамо» пройдёт 4 ноября в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу». 

Ранее СМИ сообщили о вспышке коронавируса в «Аяксе» перед матчем Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить