Киевское «Динамо» отправилось на матч ЛЧ с «Барселоной» без 13 игроков основного состава
Об этом сообщается на сайте украинского клуба.
До этого в «Динамо» рассказали о девяти случаях коронавируса в команде среди игроков. Кроме того, три футболиста киевского коллектива получили травмы, а полузащитник Сергей Сидорчук пропустит игру с «Барсой» из-за дисквалификации.
Матч «Барселона» — «Динамо» пройдёт 4 ноября в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу».
Ранее СМИ сообщили о вспышке коронавируса в «Аяксе» перед матчем Лиги чемпионов.