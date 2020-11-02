Киевское «Динамо» отправилось на матч ЛЧ с «Барселоной» без 13 игроков основного состава

Киевское «Динамо» отправилось на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной» без 13 игроков основного состава команды.

Об этом сообщается на сайте украинского клуба.

До этого в «Динамо» рассказали о девяти случаях коронавируса в команде среди игроков. Кроме того, три футболиста киевского коллектива получили травмы, а полузащитник Сергей Сидорчук пропустит игру с «Барсой» из-за дисквалификации.

Матч «Барселона» — «Динамо» пройдёт 4 ноября в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу».

Ранее СМИ сообщили о вспышке коронавируса в «Аяксе» перед матчем Лиги чемпионов.