Привалова: к решению участвовать в выборах президента ВФЛА я шла год

Чемпионка Олимпийских игр 2000 года в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова прокомментировала своё выдвижение на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«К решению участвовать в выборах президента ВФЛА я шла год, не меньше. Сейчас я поняла, что нельзя больше оставаться в стороне. В нашей лёгкой атлетике, да и в российском спорте в целом есть ещё профессиональные люди, которые способны вытащить наш вид спорта из кризиса. Но во главе их, мне кажется, нужен человек, которого бы знали не только в России, но и в World Athletics. И я поняла, что, наверное, могу быть тем человеком, которого знают и которому доверяют как дома, так и за рубежом», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Она отметила, что приоритетным направлением работы в случае избрания на пост главы ВФЛА станет развитие лёгкой атлетики внутри страны.

«Если этот вид спорта не будет развиваться в регионах, то деятельность по восстановлению международного статуса ВФЛА не будет иметь никакого смысла. Восстановление нас в международных правах придёт только после того, как мы исправим ситуацию внутри страны», — добавила Привалова.

Отчётно-выборная конференция ВФЛА запланирована на 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Привалова была выдвинута на пост президента ВФЛА.