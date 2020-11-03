В «Тамбове» прокомментировали информацию о требовании «Динамо» по дисквалификации Тетрашвили

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Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал информацию, что московское «Динамо» требует дисквалифицировать полузащитника Гурама Тетрашвили на семь матчей.
В «Тамбове» прокомментировали информацию о требовании «Динамо» по дисквалификации Тетрашвили
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«Пусть всё решает КДК. Требовать можно всё что угодно, решение всё равно принимать будет комитет. Что касается нашего внутреннего разбора этой ситуации, то мы ещё решаем, как наказать игрока», — приводит слова Худякова «Чемпионат».

Тетрашвили получил красную карточку за то, что наступил на ногу игроку «Динамо» Себастьяну Шиманьски в неигровом эпизоде во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее появилась информация, что «Динамо» просит дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей.

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