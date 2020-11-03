В «Тамбове» прокомментировали информацию о требовании «Динамо» по дисквалификации Тетрашвили

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал информацию, что московское «Динамо» требует дисквалифицировать полузащитника Гурама Тетрашвили на семь матчей.

«Пусть всё решает КДК. Требовать можно всё что угодно, решение всё равно принимать будет комитет. Что касается нашего внутреннего разбора этой ситуации, то мы ещё решаем, как наказать игрока», — приводит слова Худякова «Чемпионат».

Тетрашвили получил красную карточку за то, что наступил на ногу игроку «Динамо» Себастьяну Шиманьски в неигровом эпизоде во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее появилась информация, что «Динамо» просит дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей.