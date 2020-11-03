СМИ: «Динамо» просит дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей

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Московское «Динамо» будет добиваться назначения защитнику «Тамбова» Гураму Тетрашвили наказания в виде семиматчевой дисквалификации за поступок в отношении Себастьяна Шиманьски.
СМИ: «Динамо» просит дисквалифицировать Тетрашвили на семь матчей
  • © официальный твиттер РПЛ

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные данные.

По информации издания, клуб «Динамо» направил письмо в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой назначить Тетрашвили максимальное наказания за его поведение в матче Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и «Тамбовом».

Тетрашвили был удалён с поля после того, как наступил на ногу Шиманьски. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

Ранее Тетрашвили извинился за удаление в матче с «Динамо».

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