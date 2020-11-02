Защитник «Тамбова» Тетрашвили извинился за удаление в матче с «Динамо»
- РИА Новости
- © Александр Ступников
«Хотел бы извиниться перед командой, тренерским штабом и болельщиками, которые нас поддерживают. Сегодня я всех подвёл. Извиняюсь перед мамой и семьёй, потому что все переживают из-за сложившейся ситуации», — сказал Тетрашвили в видеообращении, опубликованном в Twitter-аккаунте «Тамбова».
Спортсмен добавил, что он не подлый человек и всегда старается по-человечески подходить к любой ситуации. В заключение Тетрашвили отметил, что был неправ.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» не намерен подавать жалобу на судейство в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо».