Защитник «Тамбова» Тетрашвили извинился за удаление в матче с «Динамо»

Короткая ссылка
Защитник футбольного клуба «Тамбов» Гурам Тетрашвили обратился к болельщикам после удаления в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
Защитник «Тамбова» Тетрашвили извинился за удаление в матче с «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

«Хотел бы извиниться перед командой, тренерским штабом и болельщиками, которые нас поддерживают. Сегодня я всех подвёл. Извиняюсь перед мамой и семьёй, потому что все переживают из-за сложившейся ситуации», — сказал Тетрашвили в видеообращении, опубликованном в Twitter-аккаунте «Тамбова».

Спортсмен добавил, что он не подлый человек и всегда старается по-человечески подходить к любой ситуации. В заключение Тетрашвили отметил, что был неправ.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» не намерен подавать жалобу на судейство в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить