«Тамбов» не намерен подавать жалобу на судейство в матче РПЛ с «Динамо»

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Футбольный клуб «Тамбов» не намерен подавать жалобу на судейство в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
«Тамбов» не намерен подавать жалобу на судейство в матче РПЛ с «Динамо»
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Как заявил спортивный директор клуба Павел Худяков, слова которого передаёт ТАСС, у него нет претензий к работе главного арбитра встречи Сергея Карасёва.

«В том, что произошло со вторым удалением, мы разберёмся внутри команды. Считаю, неправильно себя так вести и подводить команду. Ребята — молодцы, вдевятером бились до самого последнего, наверное, не повезло нам. Судейство не обсуждаю, всё, что было, — всё правильно, не будем подавать никаких претензий», — приводит слова Худякова ТАСС.

«Тамбов» вдевятером не сумел удержать ничью в матче с «Динамо», проиграв со счётом 2:1. На 54-й и 59-й минутах Антон Килин получил вторую жёлтую карточку, а Гурам Тетрашвили — прямую красную.

Ранее тренер «Динамо» заявил, что команда должна извлечь урок из матча с «Тамбовом».

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