Шварц заявил, что «Динамо» должно извлечь урок из матча с «Тамбовом»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу своей команды над «Тамбовом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шварц заявил, что «Динамо» должно извлечь урок из матча с «Тамбовом»
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«Мы довольны результатом, который команда получила. Также у нас в этой игре дебютировали два футболиста. В то же время хочу сказать, что нам нужно извлечь урок из таких матчей, как этот», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

«Динамо» вырвало победу в матче с «Тамбовом», доигрывавшим встречу вдевятером, благодаря пенальти, реализованному в компенсированное ко второму тайму время.

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