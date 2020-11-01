Шварц заявил, что «Динамо» должно извлечь урок из матча с «Тамбовом»
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«Мы довольны результатом, который команда получила. Также у нас в этой игре дебютировали два футболиста. В то же время хочу сказать, что нам нужно извлечь урок из таких матчей, как этот», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».
«Динамо» вырвало победу в матче с «Тамбовом», доигрывавшим встречу вдевятером, благодаря пенальти, реализованному в компенсированное ко второму тайму время.
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