Газзаев считает, что лидерство ЦСКА в РПЛ станет хорошей мотивацией для игроков команды
- РИА Новости
«ЦСКА давно не был на первом месте и сейчас вышел на него абсолютно заслуженно. Это очень мощный стимул, мотивация для игроков, руководства и хороший позитивный сигнал. Надеюсь, что ЦСКА до конца чемпионата сохранит эту позицию», — приводит слова Газзаева ТАСС.
Благодаря победе над «Ротором» ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков. На втором и третьем местах располагаются петербургский «Зенит» и московский «Спартак», набравшие по 27 очков.
Ранее сообщалось, что Гончаренко остался доволен игрой ЦСКА в матче с «Ротором».