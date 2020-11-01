Газзаев считает, что лидерство ЦСКА в РПЛ станет хорошей мотивацией для игроков команды

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выход московской команды в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 13-го тура.

«ЦСКА давно не был на первом месте и сейчас вышел на него абсолютно заслуженно. Это очень мощный стимул, мотивация для игроков, руководства и хороший позитивный сигнал. Надеюсь, что ЦСКА до конца чемпионата сохранит эту позицию», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Благодаря победе над «Ротором» ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков. На втором и третьем местах располагаются петербургский «Зенит» и московский «Спартак», набравшие по 27 очков.

Ранее сообщалось, что Гончаренко остался доволен игрой ЦСКА в матче с «Ротором».