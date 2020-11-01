Гончаренко остался доволен игрой ЦСКА в матче с «Ротором»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над волгоградским «Ротором» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко остался доволен игрой ЦСКА в матче с «Ротором»
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«Ни у одной из команд сейчас нет лёгких побед. У нас были моменты, чтобы сделать счёт 2:0, но мы ими не воспользовались. В этом случае нервозность сохраняется до конца игры. Тем не менее мы довольны победой, потому что структурно хорошо смотрелись как в обороне, так и в атаке», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Благодаря победе над Ротором ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Ротор» в матче РПЛ.

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