Гончаренко остался доволен игрой ЦСКА в матче с «Ротором»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над волгоградским «Ротором» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ни у одной из команд сейчас нет лёгких побед. У нас были моменты, чтобы сделать счёт 2:0, но мы ими не воспользовались. В этом случае нервозность сохраняется до конца игры. Тем не менее мы довольны победой, потому что структурно хорошо смотрелись как в обороне, так и в атаке», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Благодаря победе над Ротором ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Ротор» в матче РПЛ.