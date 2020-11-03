Гомельский высказался о предложении Мессины приостановить Евролигу до весны
- Reuters
«Для Этторе жизнь и здоровье игроков, тренеров и обслуживающего персонала — первый приоритет. Для Евролиги первым приоритетом является финансовая составляющая. До тех пор, пока будет существовать малейшая возможность не останавливать сезон, Евролига будет его продолжать», — приводит слова Гомельского «Чемпионат».
Нынешний сезон Евролиги стартовал 3 октября. Уже было сыграно шесть туров регулярного чемпионата из 34. Часть матчей была перенесена из-за вспышки заболевания в командах.
Ранее сообщалось, что Мессина призвал приостановить баскетбольную Евролигу до весны.