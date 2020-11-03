Гомельский высказался о предложении Мессины приостановить Евролигу до весны

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Бывший советский баскетболист, известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказал мнение о предложении экс-наставника московского ЦСКА Этторе Мессины приостановить текущий розыгрыш Евролиги из-за пандемии коронавируса.
Гомельский высказался о предложении Мессины приостановить Евролигу до весны
  • Reuters

«Для Этторе жизнь и здоровье игроков, тренеров и обслуживающего персонала — первый приоритет. Для Евролиги первым приоритетом является финансовая составляющая. До тех пор, пока будет существовать малейшая возможность не останавливать сезон, Евролига будет его продолжать», — приводит слова Гомельского «Чемпионат».

Нынешний сезон Евролиги стартовал 3 октября. Уже было сыграно шесть туров регулярного чемпионата из 34. Часть матчей была перенесена из-за вспышки заболевания в командах.

Ранее сообщалось, что Мессина призвал приостановить баскетбольную Евролигу до весны.

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