Гомельский высказался о предложении Мессины приостановить Евролигу до весны

Бывший советский баскетболист, известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказал мнение о предложении экс-наставника московского ЦСКА Этторе Мессины приостановить текущий розыгрыш Евролиги из-за пандемии коронавируса.

«Для Этторе жизнь и здоровье игроков, тренеров и обслуживающего персонала — первый приоритет. Для Евролиги первым приоритетом является финансовая составляющая. До тех пор, пока будет существовать малейшая возможность не останавливать сезон, Евролига будет его продолжать», — приводит слова Гомельского «Чемпионат».

Нынешний сезон Евролиги стартовал 3 октября. Уже было сыграно шесть туров регулярного чемпионата из 34. Часть матчей была перенесена из-за вспышки заболевания в командах.

Ранее сообщалось, что Мессина призвал приостановить баскетбольную Евролигу до весны.