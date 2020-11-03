Арбитр Москалёв рассудит «Зенит» и «Краснодар» в 14-м туре РПЛ

Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым получила назначение на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, ассистентами Москалёва станут Алексей Воронцов, Адлан Хатуев, а резервным арбитром — Артур Фёдоров. За VAR будут отвечать Виталий Мешков и Максим Гаврилин. Инспектором матча назначен Геннадий Куличенков. Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в Санкт-Петербурге 8 ноября. Начало — в 16:30 мск. ⚡️Назначение арбитров на 14-й тур Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/0QuM8gtQyb — РФС (@rfsruofficial) November 3, 2020 Ранее сообщалось, что арбитр Карасёв рассказал, как переболел коронавирусом.