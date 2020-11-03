Арбитр Москалёв рассудит «Зенит» и «Краснодар» в 14-м туре РПЛ

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Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым получила назначение на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».
Арбитр Москалёв рассудит «Зенит» и «Краснодар» в 14-м туре РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, ассистентами Москалёва станут Алексей Воронцов, Адлан Хатуев, а резервным арбитром  — Артур Фёдоров.

За VAR будут отвечать Виталий Мешков и Максим Гаврилин.

Инспектором матча назначен Геннадий Куличенков.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в Санкт-Петербурге 8 ноября. Начало — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что арбитр Карасёв рассказал, как переболел коронавирусом.

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