Арбитр Москалёв рассудит «Зенит» и «Краснодар» в 14-м туре РПЛ
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, ассистентами Москалёва станут Алексей Воронцов, Адлан Хатуев, а резервным арбитром — Артур Фёдоров.
За VAR будут отвечать Виталий Мешков и Максим Гаврилин.
Инспектором матча назначен Геннадий Куличенков.
Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в Санкт-Петербурге 8 ноября. Начало — в 16:30 мск.
⚡️Назначение арбитров на 14-й тур Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/0QuM8gtQyb— РФС (@rfsruofficial) November 3, 2020
Ранее сообщалось, что арбитр Карасёв рассказал, как переболел коронавирусом.