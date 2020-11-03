Арбитр Карасёв рассказал, как переболел коронавирусом

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Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв рассказал, как перенёс заболевание коронавирусной инфекцией.
Арбитр Карасёв рассказал, как переболел коронавирусом
  • РИА Новости

«Коронавирус — неприятная штука, но протекало всё, в принципе, нормально для здорового организма. К сожалению, я выбыл из тренировочного процесса и не тренировался 10—12 дней. Последние дни я здоров, всё было нормально», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Он отметил, что был удовлетворён своим состоянием после первого матча, на котором он отработал после болезни — встречи 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что бригада Карасёва обслужит матч Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Слован».

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