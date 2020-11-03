Бывший клуб Аршавина стал чемпионом Казахстана по футболу

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Алматинский «Кайрат» впервые за 16 лет выиграл чемпионат Казахстана по футболу.
Бывший клуб Аршавина стал чемпионом Казахстана по футболу
  • ©fckairat.com

«Кайрат» досрочно выиграл турнир после победы над «Ордабасы» в 17-м туре национального чемпионата. Эта игра закончилась со счётом 3:1 в пользу алмаатинцев.

Подопечные Алексея Шпилевского стали чемпионами Казахстана в третий раз за свою историю. Они также вышли в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов в сезоне-2021/22. Последние пять лет «Кайрат» становился серебряным призёром национального первенства.

Чемпионом в составе алмаатинцев стал экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав. Ранее за «Кайрат» на протяжении трёх лет выступал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.

Ранее Аршавин заявил, что у «Зенита» есть проблемы в нападении.

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