Аршавин считает, что у «Зенита» есть проблемы в нападении

Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодёжного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о кадровых трудностях в команде.

«Когда Сергей Семак пришёл, у «Зенита» был переизбыток центральных полузащитников. Вроде всех разбросали, но теперь ситуация повторяется. Из фланговых только Малком. Плюс проблемы в нападении: нет Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна — и выходит Андрей Мостовой», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После 13 туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков. В Лиге чемпионов сине-бело-голубые проиграли два стартовых матча.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что «Зенит» не просил поберечь Дзюбу и Жиркова в сборной.