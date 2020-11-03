Широков заявил, что пытался связаться с избитым судьёй на следующий день после инцидента
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«Я следствию содействую, никуда не сбегаю, вину признал и извинился. Потому зачем какие-то санкции на меня накладывать? Это был эмоциональный срыв, вызванный неквалифицированным судейством. Конечно, подобного не должно было быть, безусловно, но почему-то произошло. У меня нет объяснений, честно говоря. Не знаю, просто эмоции на поле. Там чистый пенальти был. Я пробовал, но он не брал трубку. На следующий день я ему звонил четыре раза, но он не брал трубку. А потом, я так понимаю, его оградили от внешних звонков», — сказал Широков в интервью журналисту Василию Конову.
Во время матча любительского турнира Широков избил арбитра Никиту Данченкова. В отношении экс-футболиста заведено уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).
Ранее адвокат избитого судьи Данченкова назвал Широкова неадекватным человеком.