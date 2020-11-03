Уткин высказался о лидерстве ЦСКА в РПЛ

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал лидерство московского ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«ЦСКА сейчас убеждает. У клуба есть некий костяк, эти футболисты находятся на тех позициях, где сохраняется максимальная ответственность за результат. В первую очередь это касается Игоря Акинфеева, Николы Влашича и Марио Фернандеса. Поэтому армейцы выглядят очень цельно. У них есть дополнительная синергия после прихода новичков, которые были успешно подобраны», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Благодаря победе над «Ротором» в 13-м туре чемпионата ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков. На втором и третьем местах располагаются петербургский «Зенит» и московский «Спартак», набравшие по 27 очков.

Ранее Валерий Газзаев выразил мнение, что лидерство ЦСКА в РПЛ станет хорошей мотивацией для игроков команды.