Парфёнов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Арсенала»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал назначение на пост.

«Всё быстро произошло. Благодарен руководителю клуба Гураму Захаровичу Аджоеву за доверие, знаком с ним давно. Знаю и команду. Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа — это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что всё зависит лишь от нас: от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща», — цитирует Парфёнова официальный сайт «Арсенала».

По его словам, на данный момент он пока планирует пообщаться с игроками и адаптироваться в клубе.

«Помогать мне будут Юрий Михайлович Ковтун, Андрей Сергеевич Данилов — мы вместе работали в «Урале». Добавится, скорее всего, тренер по физподготовке, который тоже был со мной, но сейчас живёт в Бразилии», — добавил Парфёнов.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

До этого 46-летний Парфёнов работал в екатеринбургском «Урале», в ивановском «Текстильщике» и «Тосно» из Ленинградской области. Последних он приводил к победе в Кубке России.

Ранее «Арсенал» объявил о назначении Парфёнова главным тренером.