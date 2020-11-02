Парфёнов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Арсенала»

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Новый главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал назначение на пост.
Парфёнов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Арсенала»
  • РИА Новости

«Всё быстро произошло. Благодарен руководителю клуба Гураму Захаровичу Аджоеву за доверие, знаком с ним давно. Знаю и команду. Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа — это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что всё зависит лишь от нас: от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща», — цитирует Парфёнова официальный сайт «Арсенала».

По его словам, на данный момент он пока планирует пообщаться с игроками и адаптироваться в клубе.

«Помогать мне будут Юрий Михайлович Ковтун, Андрей Сергеевич Данилов — мы вместе работали в «Урале». Добавится, скорее всего, тренер по физподготовке, который тоже был со мной, но сейчас живёт в Бразилии», — добавил Парфёнов.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

До этого 46-летний Парфёнов работал в екатеринбургском «Урале», в ивановском «Текстильщике» и «Тосно» из Ленинградской области. Последних он приводил к победе в Кубке России.

Ранее «Арсенал» объявил о назначении Парфёнова главным тренером.

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