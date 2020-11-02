Канделаки назвала «Матч ТВ» ключевым игроком российского спортивного телевещания

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки считает, что за пять лет своего существования канал стал ключевым в области спортивного телевещания на территории России.

«За пять первых лет своего существования наш телеканал стал, без сомнения, ключевым игроком национального спортивного телевещания. Наша задача — не снизить планку, развивая и закрепляя ведущую роль на рынке спортивных медиа путём создания полной экосистемы распространения контента с участием цифровых приложений, платформ и сервисов», — приводит слова Канделаки «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что канал должен ещё активнее увлекать людей спортом и создавать новые форматы. Кроме того, она считает, что «Матч ТВ» также должен стать соорганизатором спортивных событий.

«Ресурсы субхолдинга позволяют ему быть одним из ключевых исполнителей профильных национальных проектов — и это важное направление деятельности, которым занимается команда нашего телеканала», — добавила Канделаки.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров и Евгений Савин станут гостями студии телеканала «Матч ТВ» в честь его пятилетия.