Шнуров и Савин станут гостями студии «Матч ТВ» в честь пятилетия канала

Телеканал «Матч ТВ» покажет два праздничных выпуска программы «Все на Матч!», посвящённых пятилетию канала.

Как сообщает пресс-служба телеканала, первый выпуск «Все на Матч!» в воскресенье выйдет в эфир в 11:35 мск. Первым гостем Дмитрия Губерниева станет главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Третьим гостем будет Николай Валуев, который обсудит завершение карьеры легендарным бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

Второй праздничный эфир «Все на Матч!» запланирован на 17:05. Актуальные события 13-го тура РПЛ прокомментируют Андрей Аршавин и Владимир Быстров. Кроме них, гостями студии будут автор гимна «Матч ТВ» Василий Вакуленко (Баста), а также бывшие ведущие программы «Культ Тура», выходившей на «Матч ТВ» с 2015 по 2017 год, Сергей Шнуров и Евгений Савин.

Ранее Губерниев высказался о решении CAS по делу биатлониста Устюгова.