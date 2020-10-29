Губерниев высказался о решении CAS по делу биатлониста Устюгова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировала победы Евгения Устюгова на Олимпийских играх в Сочи и Ванкувере.

«Молчание биатлониста Евгения Устюгова больше не вызывает вопросов! Позиция российских спортсменов — авось пронесёт — известна! Они молчат, а медали отнимают, молчат, отнимают… Вспоминаю, как Антон Шипулин был очень недоволен нашим журналистским шумом в Австрии, где мы вместе с МИД после обысков фактически спасли команду! Полицейские сказали нам молчать и всё обойдётся, говорил тогда ещё олимпийский чемпион… Молчали? Обошлось? Авось? Небось?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014. Россиянин был лишён индивидуальной золотой медали в масс-старте и командной бронзы в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командного золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Ранее сообщалось, что CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.