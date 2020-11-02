Нурмагомедов провёл совместную тренировку с братом Умаром

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о совместной тренировке с двоюродным братом Умаром Нурмагомедовым.

Спортсмен опубликовал фото с тренировки в своём Instagram.

«Ничего не поменялось, молодое поколение должно расти», — подписал пост Хабиб Нурмагомедов.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Дана Уайт допустил возвращение Нурмагомедова в UFC.