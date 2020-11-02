Нурмагомедов провёл совместную тренировку с братом Умаром
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Спортсмен опубликовал фото с тренировки в своём Instagram.
«Ничего не поменялось, молодое поколение должно расти», — подписал пост Хабиб Нурмагомедов.
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Дана Уайт допустил возвращение Нурмагомедова в UFC.