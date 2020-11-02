Теннисист Рублёв опубликовал фото с трофеем турнира в Вене
- Reuters
Снимок выложен в Instagram спортсмена.
«Спасибо, Вена», — написал Рублёв.
В нынешнем сезоне 23-летний Рублёв обошёл первую ракетку мира Новака Джоковича по числу титулов в 2020 году. В активе россиянина пять трофеев против четырёх у серба. При этом у них обоих по 39 выигранных матчей в нынешнем сезоне.
Рублёв также впервые в карьере отобрался на Итоговый турнир АТР.
Ранее Андрей Чесноков назвал Рублёва одним из самых опасных теннисистов в туре ATP.