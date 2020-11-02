Теннисист Рублёв опубликовал фото с трофеем турнира в Вене

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Россиянин Андрей Рублёв опубликовал фотографию с трофеем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.
Теннисист Рублёв опубликовал фото с трофеем турнира в Вене
  • Reuters

Снимок выложен в Instagram спортсмена.

«Спасибо, Вена», — написал Рублёв.

В нынешнем сезоне 23-летний Рублёв обошёл первую ракетку мира Новака Джоковича по числу титулов в 2020 году. В активе россиянина пять трофеев против четырёх у серба. При этом у них обоих по 39 выигранных матчей в нынешнем сезоне. 

Рублёв также впервые в карьере отобрался на Итоговый турнир АТР.

Ранее Андрей Чесноков назвал Рублёва одним из самых опасных теннисистов в туре ATP.

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