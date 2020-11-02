Чесноков назвал Рублёва одним из самых опасных теннисистов в туре ATP

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение о результатах восьмой ракетки мира Андрея Рублёва в нынешнем сезоне.

«Рублёв — молодец, он проводит самый успешный сезон. Ну кто может быть успешнее Рублёва в этом сезоне? Если только Новак Джокович», — приводит слова Чеснокова РИА Новости.

Он отметил, что Рублёву по силам хорошо сыграть на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Надеюсь, что он сможет показать что-то интересное на итоговом турнире. Любому сопернику из первой восьмёрки будет непросто с Андреем. Рублёв набрал уверенность, он один из самых опасных игроков в туре. Ему по силам любой соперник. Но хотелось бы посмотреть, как Рублёв сыграет с Джоковичем или Надалем», — добавил Чесноков.

В нынешнем сезоне 23-летний Рублёв обошёл первую ракетку мира Новака Джоковича по числу титулов в 2020 году. В активе россиянина пять трофеев против четырёх у серба. При этом у них обоих по 39 выигранных матчей в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что, по мнению Владимира Камельзона, против Рублёва теперь будут играть как против Джоковича.