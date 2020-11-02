Камельзон: теперь против Рублёва будут играть как против Джоковича

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказал мнение о выходе восьмой ракетки мира Андрея Рублёва на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Камельзон: теперь против Рублёва будут играть как против Джоковича
  • Reuters

«Когда я поздравлял Рублёва, я написал ему: «Вперёд, на Лондон! Не боги горшки обжигают». На итоговом турнире будут все те теннисисты, с которыми он уже хорошо познакомился. Я желаю Рублёву показать в Лондоне, на что ещё способен характер русского человека. Сегодня против Рублёва будут играть не так, как пару лет назад. Сегодня против Рублёва будут играть как против Новака Джоковича», — приводит слова Камельзона РИА Новости.

После победы на турнире категории ATP-500 в Вене на счету Рублёва 3839 очков, благодаря чему он впервые в карьере завоевал путёвку на Итоговый турнир ATP, который пройдёт 5—22 ноября.

Ранее сообщалось, что Рублёв обошёл Джоковича по числу титулов в 2020 году.

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