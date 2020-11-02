Ларионов — о Кубке Карьяла: мы едем атаковать, а не обороняться

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от выступления команды на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла.
Ларионов — о Кубке Карьяла: мы едем атаковать, а не обороняться
  • РИА Новости

«Хорошо, что в это непростое время мы имеем возможность играть в хоккей. Мы едем атаковать, а не обороняться. Ребята в полном порядке. Мы получили полные сведения об игроках, которые будут отстаивать честь страны, они готовы показать свой лучший хоккей», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Он отметил, что все вызванные хоккеисты готовы играть, потому будет непросто определять состав на матчи.

«Все ребята готовы и горят желанием себя проявить. Мы имеем коллектив, который готов играть в правильный атакующий хоккей», — добавил специалист.

Кубок Карьяла пройдёт в Хельсинки с 5 по 8 ноября. Сборная России сыграет с Финляндией 5 ноября, со Швецией — 7 ноября, а с Чехией — 8 ноября.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею заявила состав из игроков не старше 20 лет на первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла.

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