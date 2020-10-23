Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

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Сборная России по хоккею заявила состав из игроков не старше 20 лет на первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла.
Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, на сбор вызваны 27 игроков:

— голкиперы: Ярослав Аскаров, Артур Ахтямов, Всеволод Скотников;

— защитники: Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов, Артемий Князев, Дмитрий Костенко, Шакир Мухамадуллин, Иван Рогов, Никита Седов, Даниил Чайка, Семён Чистяков;

— нападающие: Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров, Егор Афанасьев, Тахир Мингачёв, Захар Бардаков, Максим Берёзкин, Арсений Грицюк, Егор Чинахов, Максим Грошев, Дмитрий Злодеев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов.

В штаб национальной команды вошли: глава штаба Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.

Кубок Карьяла пройдёт в Хельсинки с 5 по 8 ноября.

Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига не намерена останавливать сезон и сокращать количество матчей.

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