КХЛ не намерена останавливать сезон и сокращать количество матчей

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказал мнение о ситуации со вспышками коронавирусной инфекции в клубах лиги.
КХЛ не намерена останавливать сезон и сокращать количество матчей
  • РИА Новости

«Ситуация продолжает оставаться главной на повестке дня. Тем не менее могу отметить, что КХЛ постепенно удаётся адаптироваться к тем непростым условиям, в которых мы вынуждены проводить чемпионат. Статистика показывает, что количество заболевших игроков, тренеров и сотрудников клубов с каждым днём уменьшается, а количество выздоровевших растёт. Составы многих команд уже близки к оптимальным», — приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Он отметил, что варианты временной остановки регулярного чемпионата и сокращение в связи с этим количества матчей не рассматриваются.

«На вечер вчерашнего дня больных с подтверждённым диагнозом «коронавирус» — 75 человек. Однако эта цифра включает в себя не только игроков, но и всех, кого тестируют лаборатории — партнёры КХЛ — тренеров, обслуживающий персонал и сотрудников клубов. Выздоровели на данный момент 322 человека», — добавил  президент лиги.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» ушёл на карантин из-за коронавируса.

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