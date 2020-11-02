Федерация бокса проведёт разбирательство по ситуации с дракой чемпиона Европы Иванова в поезде

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Федерация бокса России проведёт разбирательство ситуации с дракой с участием чемпиона Европы 2013 года Никиты Иванова.
Федерация бокса проведёт разбирательство по ситуации с дракой чемпиона Европы Иванова в поезде
  • РИА Новости

«Мы разберёмся в этой ситуации, но, насколько мне известно, он не является действующим членом сборной России. Пока мы детально не владеем информацией, будем разбираться. Отдельно проведёт работу по этой ситуации совет чемпионов», — приводит ТАСС слова главы Федерации бокса России Умара Кремлёва.

По данным СМИ, Иванов на поезде возвращался с соревнований в Ульяновске и в пути подрался с другим боксёром, Бассиром Мирсиябовым, в результате чего тот впал в кому из-за тяжёлых травм. Отмечается, что Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

34-летний Иванов является чемпионом Европы по боксу 2013 года в весовой категории до 81 кг. В его активе также серебро континентального первенства 2011 года.

Ранее появилась информация, что боксёр Сергей Ковалёв был приговорён в США к трём годам тюрьмы условно.

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