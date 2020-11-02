Федерация бокса проведёт разбирательство по ситуации с дракой чемпиона Европы Иванова в поезде
- РИА Новости
«Мы разберёмся в этой ситуации, но, насколько мне известно, он не является действующим членом сборной России. Пока мы детально не владеем информацией, будем разбираться. Отдельно проведёт работу по этой ситуации совет чемпионов», — приводит ТАСС слова главы Федерации бокса России Умара Кремлёва.
По данным СМИ, Иванов на поезде возвращался с соревнований в Ульяновске и в пути подрался с другим боксёром, Бассиром Мирсиябовым, в результате чего тот впал в кому из-за тяжёлых травм. Отмечается, что Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
34-летний Иванов является чемпионом Европы по боксу 2013 года в весовой категории до 81 кг. В его активе также серебро континентального первенства 2011 года.
Ранее появилась информация, что боксёр Сергей Ковалёв был приговорён в США к трём годам тюрьмы условно.