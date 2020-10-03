СМИ: Боксёр Ковалёв приговорён в США к трём годам тюрьмы условно
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Российский боксёр обвинялся в нападении на модель Джейми Фронтц летом 2018 года. В ходе одной из вечеринок Ковалёв якобы ударил женщину, нанеся ей такие травмы, как перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного позвонка. Сам спортсмен свою вину отрицал.
Как сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы, 37-летний спортсмен заключил сделку с прокуратурой и избежал наказания за тяжкое преступление. Отмечается, что он признал свою вину за участие в драке, произнесение оскорбительных слов и нарушение тишины.
Российский боксёр также получил два дня тюрьмы, но уже отбыл их, и по этой причине ему не придётся ещё раз находиться за решёткой. Ковалёв должен будет пройти курс управления гневом и заплатить $220 в качестве компенсации судебных издержек.
При этом гражданский иск Фронтц против Ковалёва ещё в силе. Модель требовала $650 тыс., которые, по её словам, российский боксёр согласился ей заплатить после инцидента.
Ранее Ковалёв рассказал, через сколько боёв завершит карьеру.