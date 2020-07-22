Боксёр Ковалёв рассказал, через сколько боёв завершит карьеру

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBC россиянин Сергей Ковалёв рассказал, когда планирует завершить карьеру.
Боксёр Ковалёв рассказал, через сколько боёв завершит карьеру
  • AFP

«Ещё два боя по контракту! Так что доработаю их до победного и хорош. Жду сам с нетерпением выхода на ринг, но Golden Boy Promotions, пока не проведёт бой Канело — Сандерс, никаких других боёв не будет делать», — написал Ковалёв в Instagram, отвечая на вопрос одного из подписчиков в комментариях.

На счету Ковалёва 34 победы, четыре поражения и одна ничья на профессиональном ринге. Ковалёв в ноябре 2019 года уступил нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее сообщалось, что жена боксёра Ковалёва получила гражданство США.

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