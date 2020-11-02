Николич — о соперниках «Локомотива» по ЛЧ: мы хотим соревноваться с сильнейшими

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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич высказал мнение о соперниках своей команды по групповому этапу Лиги чемпионов — мюнхенской «Баварии», австрийском «Зальцбурге» и мадридском «Атлетико».
Николич — о соперниках «Локомотива» по ЛЧ: мы хотим соревноваться с сильнейшими
  • РИА Новости

«Бавария» — это машина и действующий чемпион. Мы все видели, как она провела концовку прошлого сезона, какую мощь продемонстрировала на самом высоком уровне европейского футбола. Потом «Атлетико», который мне очень нравится, с Диего Симеоне и их стилем игры. Теперь у них есть Луис Суарес. Мне близки эмоции и страсть «Атлетико». Я бы хотел, чтобы мои команды играли так же. Наконец, «Зальцбург». Очень интересный проект. Я знаком с ним и могу сказать, что там ничего не происходит просто так. У них есть стратегия, они точно знают, что делают. Очень интересная молодая команда со зрелищными игроками, быстрая и сильная. Ей пока не хватает опыта, но по потенциалу это лучшая молодая команда Европы», — приводит слова Николича пресс-служба УЕФА.

Он отметил, что многих в России удивила его реакция на результаты жеребьёвки.

«Как правило, спрашивали, боимся ли мы. Почему мы должны бояться? Это футбол. Мы хотим соревноваться с сильнейшими. Будет легко? Конечно, нет! Это же Лига чемпионов, здесь собраны 32 лучшие команды в Европе. Мы видим в этом вызов. Играть, бороться и добывать хорошие результаты против таких клубов», — добавил специалист.

«Локомотив» уже провёл два матча на групповой стадии — сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2) и уступил «Баварии» со счётом 1:2. Матч с «Атлетико» запланирован на 3 ноября.

Ранее Николич рассказал о своих тренерских принципах.

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