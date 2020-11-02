Николич рассказал о своих тренерских принципах

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич рассказал о своих ключевых принципах работы.

«Мои тренерские установки с годами меняются. Иногда интересно и даже забавно оглянуться и вспомнить своё тренерское видение 10—15-летней давности. Надо идти в ногу со временем. Но один из моих принципов в футболе — биться на поле, никому не уступать. Чтобы делать это, надо и тренироваться так же. Так что моя философия заключается в том, чтобы на тренировках шла напряжённая борьба. Почти как в матчах. Это главное, что касается интенсивности. Второе, если коротко: что бы мы ни делали, надо максимально приближать ситуацию к игровой. Именно так мы встраиваем упражнения в тренировки. Чтобы прийти к точке, когда всё происходит естественно и у команды появляется игровой стиль, к которому мы стремимся», — приводит слова Николича пресс-служба УЕФА.

До назначения в «Локомотив» в мае 2020 года 41-летний специалист работал с сербскими клубами «Рад», «Войводина», «Партизан», со словенской «Олимпией», венгерским «Фехерваром», а также с молодёжной сборной Сербии U19.

Ранее сообщалось, что Николич остался недоволен игрой футболистов «Локомотива» в матче с «Сочи».